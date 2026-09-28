Премьер-министр Украины Сергей Корецкий в интервью телеканалу ТСН рекомендовал согражданам включить "третье дыхание".
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Политика
Премьер Украины призвал сограждан включить "третье дыхание"
28 сентября 2026 / 12:45
© ZUMA Press Wire via Reuters Connect/ТАСС
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий в интервью телеканалу ТСН рекомендовал согражданам включить "третье дыхание".
"Нас война поплавила и нет смысла убегать от этой реальности. Надо запастись терпением, включить, возможно, уже третье дыхание, набраться оптимизма, помогать друг другу и понимать, что это марафон", - отметил он.
Корецкий также предупредил, что жителям Украины грядущей зимой будет нелегко, сообщает ТАСС.
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