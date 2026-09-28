Премьер-министр Украины Сергей Корецкий в интервью телеканалу ТСН рекомендовал согражданам включить "третье дыхание".

"Нас война поплавила и нет смысла убегать от этой реальности. Надо запастись терпением, включить, возможно, уже третье дыхание, набраться оптимизма, помогать друг другу и понимать, что это марафон", - отметил он.

Корецкий также предупредил, что жителям Украины грядущей зимой будет нелегко, сообщает ТАСС.