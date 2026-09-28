Российские ВС взяли под контроль Уланово и освободили Нововодяное

Подразделения группировки войск "Север" за прошедшие сутки взяли под контроль Уланово в Сумской области, а группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Нововодяное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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© Алексей Коновалов/ ТАСС
Подразделения группировки войск "Север" за прошедшие сутки взяли под контроль Уланово в Сумской области, а группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Нововодяное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"В Сумской области в ходе решительных действий подразделений группировки установлен контроль над населенным пунктом Уланово. Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Нововодяное ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.
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