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Российские ВС взяли под контроль Уланово и освободили Нововодяное

Российские ВС взяли под контроль Уланово и освободили Нововодяное Российские ВС взяли под контроль Уланово и освободили Нововодяное

Подразделения группировки войск "Север" за прошедшие сутки взяли под контроль Уланово в Сумской области, а группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Нововодяное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Подразделения группировки войск "Север" за прошедшие сутки взяли под контроль Уланово в Сумской области, а группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Нововодяное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В Сумской области в ходе решительных действий подразделений группировки установлен контроль над населенным пунктом Уланово. Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Нововодяное ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.

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Теги:
#вс рф
#контроль
#нововодяное
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