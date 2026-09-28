Politico: ЕС разрабатывает дорожную карту для присоединения Украины

Европейский союз приступил к разработке поэтапных планов предоставления членства в сообществе для четырех стран-кандидатов. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.

Европейский союз приступил к разработке поэтапных планов предоставления членства в сообществе для четырех стран-кандидатов. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.

Сообщается, что в Еврокомиссии работают над дорожными картами для Албании, Молдавии, Украины и Черногории. Эти страны считаются главными претендентами на присоединение к ЕС, однако процесс их вступления затягивается.

Издание указывает, что новые планы действий впервые смогут предоставить им четкие гарантии и обозначить сроки завершения переговоров о получении членства в объединении.

Источники обращают внимание, что Грузии, Боснии и Герцеговине, Косову, Северной Македонии, Сербии и Турции дорожные карты предоставлены не будут, поскольку они находятся на ранних этапах присоединения к ЕС.

Украина обладает статусом кандидата в члены ЕС с лета 2022 года. При этом Турция, вступление которой не просматривается в ближайшем будущем, начала переговоры о членстве в ЕС в 2005 году, сообщает ТАСС.