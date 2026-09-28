ВЦИОМ рассказал, когда жители России перестают считать себя молодежью

Согласно результатам исследования АЦ ВЦИОМ, жители России в возрасте до 35 лет перестают считать себя молодежью после появления ребенка.

Согласно результатам исследования АЦ ВЦИОМ, жители России в возрасте до 35 лет перестают считать себя молодежью после появления ребенка.

Как отмечается, главным водоразделом в соотнесении себя с молодежью является наличие детей. "Если у молодого человека появляется ребенок, он почти автоматически перестает относить себя к категории молодежи", - следует из данных соцслужбы.

Вместе с тем внутри возрастной группы 14-35 лет существует два основания для употребления понятия "молодежь": это те, кто младше по возрасту, и те, чей уровень обязательств и ответственности ниже.

Опрос проводился 6-9 июля текущего года среди 1 207 респондентов в возрасте от 14 до 35 лет, сообщает ТАСС.