Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 сентября 2026 / 16:44
КОТИРОВКИ
USD
28/09
84.3414
EUR
28/09
95.8709
Новости часа
ВЦИОМ рассказал, когда жители России перестают считать себя молодежью Россия не верит обещаниям Японии убрать американские ракеты после учений
Москва
28 сентября 2026 / 16:44
Котировки
USD
28/09
currency
84.3414
0.0000
EUR
28/09
currency
95.8709
0.0000
Российские ВС за неделю освободили пять населенных пунктов в ходе СВО
Российские ВС за неделю освободили пять населенных пунктов в ходе СВО
25 сентября 2026 / 13:13
Xinhua: Си Цзиньпин и Трамп в ходе переговоров обсудили Украину и Ближний Восток
Xinhua: Си Цзиньпин и Трамп в ходе переговоров обсудили Украину и Ближний Восток
25 сентября 2026 / 12:30
Ле Пен призвала Францию не дразнить \
Ле Пен призвала Францию не дразнить "русского медведя"
25 сентября 2026 / 11:19
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Общество / Политика и религия
Общество

ВЦИОМ рассказал, когда жители России перестают считать себя молодежью

ВЦИОМ рассказал, когда жители России перестают считать себя молодежью ВЦИОМ рассказал, когда жители России перестают считать себя молодежью

Согласно результатам исследования АЦ ВЦИОМ, жители России в возрасте до 35 лет перестают считать себя молодежью после появления ребенка. 

Согласно результатам исследования АЦ ВЦИОМ, жители России в возрасте до 35 лет перестают считать себя молодежью после появления ребенка. 

Как отмечается, главным водоразделом в соотнесении себя с молодежью является наличие детей. "Если у молодого человека появляется ребенок, он почти автоматически перестает относить себя к категории молодежи", - следует из данных соцслужбы.

Вместе с тем внутри возрастной группы 14-35 лет существует два основания для употребления понятия "молодежь": это те, кто младше по возрасту, и те, чей уровень обязательств и ответственности ниже.

Опрос проводился 6-9 июля текущего года среди 1 207 респондентов в возрасте от 14 до 35 лет, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#россияне
#молодежь
Также по теме:
25.09.2026 16:58
Названа причина ухода из жизни Марины Влади
25.09.2026 16:30
Папа Римский предостерег от угроз "рая машин"
25.09.2026 14:45
Соцфонд РФ назвал самые распространенные имена в 2026 году
24.09.2026 21:18
Актриса Марина Влади умерла в возрасте 88 лет
24.09.2026 17:44
В Якутии рассказали о гибели Сергея Соседова
23.09.2026 19:15
Макрон наградил Де Ниро и Скорсезе орденом Почетного легиона
22.09.2026 14:45
Президент РФ поздравил Бердымухамедова с днем рождения
21.09.2026 18:59
Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы
21.09.2026 18:31
Президент удостоил Костина звания Героя Труда России
21.09.2026 17:59
Первая часть "Сумерек" стала лидером кинопроката в СНГ
Российские ВС за неделю освободили пять населенных пунктов в ходе СВО
Российские ВС за неделю освободили пять населенных пунктов в ходе СВО
Xinhua: Си Цзиньпин и Трамп в ходе переговоров обсудили Украину и Ближний Восток
Xinhua: Си Цзиньпин и Трамп в ходе переговоров обсудили Украину и Ближний Восток
Ле Пен призвала Францию не дразнить \
Ле Пен призвала Францию не дразнить "русского медведя"
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
13:59
ВЦИОМ рассказал, когда жители России перестают считать себя молодежью
13:44
Россия не верит обещаниям Японии убрать американские ракеты после учений
13:32
Politico: ЕС разрабатывает дорожную карту для присоединения Украины
12:59
Трамп отметил большой прогресс по итогам визита Си Цзиньпина
12:45
Премьер Украины призвал сограждан включить "третье дыхание"
12:30
Маньяк Гаськов приговорен к пожизненному заключению
12:15
Президент отметил, что ядерный паритет РФ обеспечен трудом многих поколений атомщиков
11:59
Российский рынок акций перешел к снижению на открытии торгов
11:42
В Казахстане призвали Украину воздержаться от атак на суда республики в Черном море
11:17
Парламент Венгрии лишил премьер-министра неприкосновенности
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО