Согласно результатам исследования АЦ ВЦИОМ, жители России в возрасте до 35 лет перестают считать себя молодежью после появления ребенка.
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Общество
ВЦИОМ рассказал, когда жители России перестают считать себя молодежью
28 сентября 2026 / 13:59
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Согласно результатам исследования АЦ ВЦИОМ, жители России в возрасте до 35 лет перестают считать себя молодежью после появления ребенка.
Как отмечается, главным водоразделом в соотнесении себя с молодежью является наличие детей. "Если у молодого человека появляется ребенок, он почти автоматически перестает относить себя к категории молодежи", - следует из данных соцслужбы.
Вместе с тем внутри возрастной группы 14-35 лет существует два основания для употребления понятия "молодежь": это те, кто младше по возрасту, и те, чей уровень обязательств и ответственности ниже.
Опрос проводился 6-9 июля текущего года среди 1 207 респондентов в возрасте от 14 до 35 лет, сообщает ТАСС.
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