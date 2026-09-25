Названа причина ухода из жизни Марины Влади

Смерть французской актрисы Марины Влади наступила в результате продолжительной болезни. Об этом заявил сын поэта Владимира Высоцкого, который был женат на Влади, Никита Высоцкий.

Смерть французской актрисы Марины Влади наступила в результате продолжительной болезни. Об этом заявил сын поэта Владимира Высоцкого, который был женат на Влади, Никита Высоцкий.

"Она болела. Она прожила больше 88 лет - длинная жизнь, многое сделала, в том числе и для нас, для всех, кому важен Высоцкий. Надо ее помнить с благодарностью", - сказал он в беседе с ТАСС.

Марина Влади скончалась 24 сентября на 89-м году жизни. В браке с Владимиром Высоцким она состояла с 1970 года до его ухода в 1980 году.