Смерть французской актрисы Марины Влади наступила в результате продолжительной болезни. Об этом заявил сын поэта Владимира Высоцкого, который был женат на Влади, Никита Высоцкий.
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Общество
Названа причина ухода из жизни Марины Влади
25 сентября 2026 / 16:58
© Александр Куров/ ТАСС
Смерть французской актрисы Марины Влади наступила в результате продолжительной болезни. Об этом заявил сын поэта Владимира Высоцкого, который был женат на Влади, Никита Высоцкий.
"Она болела. Она прожила больше 88 лет - длинная жизнь, многое сделала, в том числе и для нас, для всех, кому важен Высоцкий. Надо ее помнить с благодарностью", - сказал он в беседе с ТАСС.
Марина Влади скончалась 24 сентября на 89-м году жизни. В браке с Владимиром Высоцким она состояла с 1970 года до его ухода в 1980 году.
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