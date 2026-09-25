Папа Римский Лев XIV предупредил об опасности утраты человечности в "раю машин". С таким заявлением он выступил по прибытии с апостольским визитом во Францию, сообщает ТАСС .

Папа Римский Лев XIV предупредил об опасности утраты человечности в "раю машин". С таким заявлением он выступил по прибытии с апостольским визитом во Францию, сообщает ТАСС.

"Чтобы не потерять человечность в "раю машин", который вторгается в нашу повседневную жизнь, крайне важно воспитывать в людях этическую проницательность, способность видеть моральное благо. Это основополагающее условие для понимания истинного блага, позволяющего человеку развиваться при сохранении внутренней свободы и достоинства", - отметил понтифик.

По его словам, существует соблазн рассчитывать на то, что наука предложит решение всем проблемам и найдет утешение для всех страданий. Папа Римский подчеркнул, что есть риск иллюзии.

"Иногда я с тревогой замечаю нынешние крайности обществ, которые рискуют исказить науку и технологию, превратив их в коммерческие предприятия, отдающие предпочтение генетическим манипуляциям, суррогатному материнству, покупке органов или предложению запланированной смерти. Давайте будем помнить, что взаимное уважение и защита жизни каждого человека - это ответственность каждого из нас", - заключил он.

Свою первую энциклику (папский труд-размышление) Лев XIV посвятил проблемам этики, сопутствующим развитию ИИ.