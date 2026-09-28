Работники отечественной атомной промышленности самоотверженным трудом обеспечили ядерный паритет России. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня работника атомной промышленности, который ежегодно отмечается в стране 28 сентября. Текст послания главы государства размещен на сайте Кремля.
Президент отметил, что ядерный паритет РФ обеспечен трудом многих поколений атомщиков
Работники отечественной атомной промышленности самоотверженным трудом обеспечили ядерный паритет России. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня работника атомной промышленности, который ежегодно отмечается в стране 28 сентября. Текст послания главы государства размещен на сайте Кремля.
"Выдающимися учеными и практиками - основателями отечественного ядерного проекта, многими поколениями их талантливых учеников и последователей, их самоотверженным трудом был создан передовой производственный и энергетический комплекс, запущены сотни новых промышленных предприятий, исследовательских институтов, конструкторских бюро, обеспечен ядерный паритет", - указал президент.
Он уверен, что работники атомной промышленности будут и впредь достойно решать стоящие перед ними стратегические задачи.
Путин подчеркнул, что коллектив госкорпорации "Росатом" успешно применяет богатейший опыт для укрепления экономики РФ и обеспечения технологического суверенитета страны, способствует внедрению прорывных решений в медицинской и космической сферах, в перспективных арктических программах.
Российский лидер пожелал работникам и ветеранам атомной промышленности здоровья, благополучия и всего самого доброго.
День работника атомной промышленности был установлен указом президента РФ от 3 июня 2005 года, сообщает ТАСС.