Президент отметил, что ядерный паритет РФ обеспечен трудом многих поколений атомщиков

Работники отечественной атомной промышленности самоотверженным трудом обеспечили ядерный паритет России. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня работника атомной промышленности, который ежегодно отмечается в стране 28 сентября. Текст послания главы государства размещен на сайте Кремля.

Работники отечественной атомной промышленности самоотверженным трудом обеспечили ядерный паритет России. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня работника атомной промышленности, который ежегодно отмечается в стране 28 сентября. Текст послания главы государства размещен на сайте Кремля.

"Выдающимися учеными и практиками - основателями отечественного ядерного проекта, многими поколениями их талантливых учеников и последователей, их самоотверженным трудом был создан передовой производственный и энергетический комплекс, запущены сотни новых промышленных предприятий, исследовательских институтов, конструкторских бюро, обеспечен ядерный паритет", - указал президент.

Он уверен, что работники атомной промышленности будут и впредь достойно решать стоящие перед ними стратегические задачи.

Путин подчеркнул, что коллектив госкорпорации "Росатом" успешно применяет богатейший опыт для укрепления экономики РФ и обеспечения технологического суверенитета страны, способствует внедрению прорывных решений в медицинской и космической сферах, в перспективных арктических программах.

Российский лидер пожелал работникам и ветеранам атомной промышленности здоровья, благополучия и всего самого доброго.

День работника атомной промышленности был установлен указом президента РФ от 3 июня 2005 года, сообщает ТАСС.