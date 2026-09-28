В Казахстане призвали Украину воздержаться от атак на суда республики в Черном море

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди призвал главу МИД Украины Андрея Сибигу воздержаться от атак дронов на казахстанские суда в акватории Черного моря. Об этом Тлеуберди рассказал изданию ulysmedia.kz по итогам встречи с украинским коллегой на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди призвал главу МИД Украины Андрея Сибигу воздержаться от атак дронов на казахстанские суда в акватории Черного моря. Об этом Тлеуберди рассказал изданию ulysmedia.kz по итогам встречи с украинским коллегой на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В первую очередь с украинской стороной мы говорили о необходимости впредь не допускать атак беспилотников на наши суда в Черном море", - сказал министр.

Он отметил, что в Нью-Йорке провел двусторонние переговоры с главами МИД ряда стран, в числе которых были и Сергей Лавров, и Сибига. "Мы обсуждали с ними наши отношения в контексте происходящего конфликта", - указал глава внешнеполитического ведомства Казахстана.

Ранее Тлеуберди заявил, что Астана осуждает неоднократные удары беспилотников по инфраструктуре экспорта казахстанской нефти, поскольку они ставят под угрозу гражданское судоходство, нарушают международную торговлю и угрожают стабильности мировых поставок энергоносителей, сообщает ТАСС.