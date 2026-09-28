Россия не верит обещаниям Японии убрать американские ракеты после учений

Москва не верит обещаниям Токио убрать американские ракетные комплексы после завершения учений. На этом акцентировал внимание заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в беседе с " Известиями ".

Москва не верит обещаниям Токио убрать американские ракетные комплексы после завершения учений. На этом акцентировал внимание заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в беседе с "Известиями".

"Нам японцы обещают, что ракеты будут якобы убраны после завершения военных учений. Но у нас мало доверия к нынешнему руководству этой страны. Поэтому мы предупредили, что такие вещи не остаются без реакции", - указал он.

Ранее стало известно, что ВС США развернут комплексы Typhon на авиабазе Каноя Сил самообороны Японии в префектуре Кагосима на время маневров в июне - сентябре. Кроме того, с Typhon в период проведения тренировок будут развернуты и РСЗО HIMARS, сообщает ТАСС.