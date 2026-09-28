Москва не верит обещаниям Токио убрать американские ракетные комплексы после завершения учений. На этом акцентировал внимание заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в беседе с "Известиями".
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Безопасность
Россия не верит обещаниям Японии убрать американские ракеты после учений
28 сентября 2026 / 13:44
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Москва не верит обещаниям Токио убрать американские ракетные комплексы после завершения учений. На этом акцентировал внимание заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в беседе с "Известиями".
"Нам японцы обещают, что ракеты будут якобы убраны после завершения военных учений. Но у нас мало доверия к нынешнему руководству этой страны. Поэтому мы предупредили, что такие вещи не остаются без реакции", - указал он.
Ранее стало известно, что ВС США развернут комплексы Typhon на авиабазе Каноя Сил самообороны Японии в префектуре Кагосима на время маневров в июне - сентябре. Кроме того, с Typhon в период проведения тренировок будут развернуты и РСЗО HIMARS, сообщает ТАСС.
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