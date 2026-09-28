Путин отметил, что прошедшие выборы говорят о легитимности органов власти

Прошедшие 18-20 сентября выборы в Госдуму подтвердили легитимность всех органов власти. На это обратил внимание президент России Владимир Путин при общении с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

Прошедшие 18-20 сентября выборы в Госдуму подтвердили легитимность всех органов власти. На это обратил внимание президент России Владимир Путин при общении с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

"Прошедшие выборы подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в России, что в нынешних условиях особенно важно", - отметил он.

Глава государства также поблагодарил Памфилову и всех сотрудников избиркомов за проведение выборов в России на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что, к огромному сожалению, выборная кампания прошла не без потерь, вся страна об этом знает.

"Хочу вас и всех участников этого процесса поблагодарить за это мужество, за организацию работы в строгом соответствии с российским законом. Спасибо большое", - указал Путин.

В единый день голосования с 18 по 20 сентября прошли выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Впервые в них приняло участие население регионов Донбасса и Новороссии. В предвыборные списки по федеральному избирательному округу были включены 10 партий.

По итогам выборов в ГД "Единая Россия" получает 349 мандатов, КПРФ - 37, ЛДПР - 23, "Новые люди" - 19, "Справедливая Россия"- 17, "Родина" - 1, мандаты также получают четыре самовыдвиженца, сообщает ТАСС.