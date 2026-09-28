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Экономика

Цена золота впервые с 4 августа опустилась ниже $4 150

Цена золота впервые с 4 августа опустилась ниже $4 150 Цена золота впервые с 4 августа опустилась ниже $4 150

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex опустилась ниже $4 150 за тройскую унцию впервые с 4 августа текущего года.

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex опустилась ниже $4 150 за тройскую унцию впервые с 4 августа текущего года.

По состоянию на 17:47 мск, стоимость драгметалла снижалась на 3,98% и торговалась на уровне $4 149,3 за тройскую унцию.

К 17:52 мск цена фьючерса на золото ускорила снижение и находилась на отметке в $4 145,9 за тройскую унцию (-4,06%), свидетельствуют данные площадки.

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#цена
#золото
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