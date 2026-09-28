Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 сентября 2026 / 00:59
КОТИРОВКИ
USD
29/09
84.4075
EUR
29/09
96.2499
Новости часа
Путин отметил, что Жириновского не хватает Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином на 12 по десятибалльной шкале
Москва
29 сентября 2026 / 00:59
Котировки
USD
29/09
currency
84.4075
0.0000
EUR
29/09
currency
96.2499
0.0000
Правительство Японии призывает обсудить тему ядерного статуса страны
Правительство Японии призывает обсудить тему ядерного статуса страны
28 сентября 2026 / 20:48
Зеленский поставил под удар внешнеполитическую линию Республики Корея. Мнение
Зеленский поставил под удар внешнеполитическую линию Республики Корея. Мнение
28 сентября 2026 / 19:57
Диалог с ФРГ сейчас маловероятен. Мнение
Диалог с ФРГ сейчас маловероятен. Мнение
28 сентября 2026 / 19:31
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Экономика / Политика и религия
Экономика

Tenet запустил продажи седана А8

Tenet запустил продажи седана А8 Tenet запустил продажи седана А8

Российский автобренд Tenet запустил продажи седана А8 в двух комплектациях стоимостью от 2,9 млн рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу марки сообщает ТАСС.

Российский автобренд Tenet запустил продажи седана А8 в двух комплектациях стоимостью от 2,9 млн рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу марки сообщает ТАСС.

Как отмечается, стоимость автомобиля в комплектации "Прайм" составляет 2 899 000 рублей, в комплектации "Ультра" - 3 399 000 рублей с учетом спецпредложения.

Седан доступен в трех цветах - "Глубокий Черный", "Искрящийся Белый" и "Благородный Серый".

Производство полного цикла седана Tenet A8 налажено на мощностях автозавода холдинга "АГР" в Шушарах (Санкт-Петербург) в рамках стратегического партнерства с китайской компанией Defetoo.

  • new_top
Теги:
#продажа
#седан
#tenet
#а8
Также по теме:
25.09.2026 15:14
"Автоваз" запустил производство кроссовера Lada Azimut
15.09.2026 19:45
У водителей появится возможность предъявлять права через "Макс"
07.09.2026 10:58
С 8 сентября водители смогут предъявлять права через "Макс"
04.09.2026 15:29
Начались продажи кроссовера Tenet Plus L6
04.09.2026 12:45
Определена ключевая задача российского автопрома до 2035 года
31.08.2026 18:44
"Автоваз" начал продажи обновленной Lada Niva Legend
31.08.2026 12:45
Правительство утвердило обновленную стратегию развития автопрома
27.08.2026 16:30
Стала известна цена нового бизнес-седана Tenet A8
14.08.2026 15:58
В ЕР выступили за упрощение обжалования ошибочных штрафов для автомобилистов
12.08.2026 16:30
Начало продаж кроссовера Tenet T9 запланировано на осень
Правительство Японии призывает обсудить тему ядерного статуса страны
Правительство Японии призывает обсудить тему ядерного статуса страны
Зеленский поставил под удар внешнеполитическую линию Республики Корея. Мнение
Зеленский поставил под удар внешнеполитическую линию Республики Корея. Мнение
Диалог с ФРГ сейчас маловероятен. Мнение
Диалог с ФРГ сейчас маловероятен. Мнение
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:57
Путин отметил, что Жириновского не хватает
21:41
Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином на 12 по десятибалльной шкале
21:18
Al Hadath: Иран согласился поставить на паузу обогащение урана
20:57
Путин выразил уверенность в победе России
20:45
Хаменеи: Аравийское море вскоре будет очищено от сил противника
20:29
Путин отметил, что прошедшие выборы говорят о легитимности органов власти
20:14
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 350 военных
19:59
В Литве объявили Усманова и Фридмана нежелательными лицами
19:45
Цена золота впервые с 4 августа опустилась ниже $4 150
19:30
Лукашенко: Белоруссия является "замесом" всех национальностей
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО