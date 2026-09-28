Российский автобренд Tenet запустил продажи седана А8 в двух комплектациях стоимостью от 2,9 млн рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу марки сообщает ТАСС.
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Экономика
Tenet запустил продажи седана А8
28 сентября 2026 / 18:28
© Официальный сайт Tenet/ТАСС
Российский автобренд Tenet запустил продажи седана А8 в двух комплектациях стоимостью от 2,9 млн рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу марки сообщает ТАСС.
Как отмечается, стоимость автомобиля в комплектации "Прайм" составляет 2 899 000 рублей, в комплектации "Ультра" - 3 399 000 рублей с учетом спецпредложения.
Седан доступен в трех цветах - "Глубокий Черный", "Искрящийся Белый" и "Благородный Серый".
Производство полного цикла седана Tenet A8 налажено на мощностях автозавода холдинга "АГР" в Шушарах (Санкт-Петербург) в рамках стратегического партнерства с китайской компанией Defetoo.
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