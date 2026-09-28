Украине придется заплатить цену за свои удары по территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС .

Украине придется заплатить цену за свои удары по территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит. Российские вооруженные силы продолжают специальную военную операцию, весьма последовательно наносят удары по тем целям, которые они считают целесообразными", - отметил он в ходе брифинга.