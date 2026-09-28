Украине придется заплатить цену за свои удары по территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Политика
Кремль: Украина должна будет "заплатить цену" за свои действия
28 сентября 2026 / 17:59
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС
Украине придется заплатить цену за свои удары по территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит. Российские вооруженные силы продолжают специальную военную операцию, весьма последовательно наносят удары по тем целям, которые они считают целесообразными", - отметил он в ходе брифинга.
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