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Политика

Кремль: Украина должна будет "заплатить цену" за свои действия

Кремль: Украина должна будет "заплатить цену" за свои действия Кремль: Украина должна будет "заплатить цену" за свои действия

Украине придется заплатить цену за свои удары по территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Украине придется заплатить цену за свои удары по территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит. Российские вооруженные силы продолжают специальную военную операцию, весьма последовательно наносят удары по тем целям, которые они считают целесообразными", - отметил он в ходе брифинга.

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Теги:
#украина
#цена
#действия
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