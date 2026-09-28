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Политика

Лев XIV призвал Европу воздержаться от варварства в отношениях

Лев XIV призвал Европу воздержаться от варварства в отношениях Лев XIV призвал Европу воздержаться от варварства в отношениях

Папа Римский Лев XIV призвал Европу положить конец войнам и варварству в отношениях. На это он обратил внимание в своем выступлении на встрече "К корням Европы во имя мира и единства" в конференц-центре имени Роберта Шумана в присутствии президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщает ТАСС.

Папа Римский Лев XIV призвал Европу положить конец войнам и варварству в отношениях. На это он обратил внимание в своем выступлении на встрече "К корням Европы во имя мира и единства" в конференц-центре имени Роберта Шумана в присутствии президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщает ТАСС.

По словам понтифика, "международное право и многосторонность служат равенству государств и являются лучшим противоядием от стремления к господству, которое лежит в основе всех конфликтов".

"Сегодня отношения между государствами становятся все более варварскими. Ценность слова утрачивается, вместо этого люди скатываются ко лжи. Европа может положить конец этой спирали благодаря уважению к другим, которое она культивировала, демонстрировав все последние восемьдесят лет, что можно отстаивать различные мнения и интересы, избегая столкновений", - указал он.

Лев XIV считает, что именно универсальность основополагающих ценностей Европы говорит о том, что диалог возможен. Европа должна рассматриваться в целостности своих истории и культуры, которая преодолевает географическое измерение, подчеркнул он.

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Теги:
#европа
#папа римский
#войны
#варварство
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