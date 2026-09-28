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Политика

Зеленский поставил под удар внешнеполитическую линию Республики Корея. Мнение

Зеленский поставил под удар внешнеполитическую линию Республики Корея. Мнение Зеленский поставил под удар внешнеполитическую линию Республики Корея. Мнение

Администрация президента Южной Кореи потребовала официальных объяснений и извинений от Украины, обвинив Киев в разглашении передачи двух северокорейских военнопленных Южной Корее, а затем ложно отрицая, что обе стороны договорились сохранить этот шаг в тайне. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Администрация президента Южной Кореи потребовала официальных объяснений и извинений от Украины, обвинив Киев в разглашении передачи двух северокорейских военнопленных Южной Корее, а затем ложно отрицая, что обе стороны договорились сохранить этот шаг в тайне. Об этом сообщает агентство Рейтер.

«Администрация президента выражает глубокое сожаление в связи с односторонним раскрытием информации со стороны Украины и последующим ложным заявлением о том, что соглашения о неразглашении не было», — говорится в заявлении старшего секретаря президента по связям с общественностью Сон Ги Хона, опубликованном в воскресенье.

Согласно заявлению, Украина позже раскрыла информацию о передаче средств в обращении президента Владимира Зеленского к Генеральной Ассамблее ООН без надлежащих предварительных консультаций, а затем опровергла наличие какого-либо соглашения о конфиденциальности.

Сон заявил, что это опровержение серьезно подорвало доверие между правительствами двух стран и может навредить двусторонним отношениям.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён несколькими днями ранее заявил, что Украина раскрыла информацию о передаче в нарушение соглашения о неразглашении.

«Я не знаю, какие обстоятельства побудили украинскую сторону раскрыть эту информацию, несмотря на соглашение о конфиденциальности, но я глубоко сожалею об этом», — написал он.

Передача солдат происходит на фоне того, что Южная Корея поддерживает усилия по возобновлению диалога с Северной Кореей, а президент США Дональд Трамп вновь заявил о своей готовности взаимодействовать с Пхеньяном.

В Сеуле заявляют, что под угрозу поставлено дальнейшее выделение Киеву экономической и военной помощи.

Кореевед, старший эксперт РИСИ Роман Лобов поясняет, что «первопричиной дипломатической перепалки между Сеулом и Киевом стал факт разглашения украинской стороной конфиденциальной информации о передаче Республике Корея северокорейских пленных. Любое государство ревностно следит за неразглашением конфиденциальной информации, которая может гипотетически навредить его внешнеполитической линии, и это как раз такой случай. Другой вопрос, что из-за такого поведения руководства Украины, которые преследовали чисто пропагандистские цели, в очень интересном положении оказался президент Ли Чжэ Мен. Под ударом оказывается его линия в отношении Пхеньяна. Ли постоянно заявляет о готовности выстраивать диалог с КНДР на основе уважения ее суверенитета и сложившейся в КНДР политической системы. Но, с другой стороны, практические действия Республики Корея в виде приема военнопленных показывают, что Южная Корея действует в русле старых парадигм, в которой нет места КНДР как суверенного государства. Я напомню, что, согласно существующим нормам Конституции в Республике Корея, КНДР как суверенного государства не существует.  Поэтому существуют опасения, что Пхеньян может довольно резко отреагировать на такие шаги со стороны Республики Корея, хотя отмечу, что перспективы перезапуска межкорейского диалога во многом преувеличены.  Но нынешняя ситуация скорее укрепляет позиции Пхеньяна, подтверждая, что Республика Корея действует злонамеренно по отношению к КНДР вне зависимости от того, какая партия там находится у власти; что никаких контактов с государством, которое квалифицируется как наиболее враждебное по отношению к КНДР, быть не может, и любой межкорейский диалог в принципе невозможен».   

Эксперт пояснил, что «официальной реакции КНДР пока не было. Но, с другой стороны, в КНДР, если посчитают необходимым выступить с каким-либо заявлением на эту тему, то, скорее всего, будут заявлять о похищении и насильственном удержании граждан КНДР, и вокруг этой оценки будут строить свою линию по этому вопросу».              

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Теги:
#украина
#корея
#военнопленные
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