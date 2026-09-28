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Общество

Россиянам могут запретить приобретение недвижимости в Эстонии

Россиянам могут запретить приобретение недвижимости в Эстонии Россиянам могут запретить приобретение недвижимости в Эстонии

Проект закона, предусматривающий запрет на покупку недвижимости в Эстонии гражданами России и Белоруссии передан на рассмотрение парламента балтийской республики, предает гостелерадио ERR.

Проект закона, предусматривающий запрет на покупку недвижимости в Эстонии гражданами России и Белоруссии передан на рассмотрение парламента балтийской республики, предает гостелерадио ERR.

Уточняется, что парламентарии начнут обсуждение документа 14 октября.

Как заявил председатель парламентской комиссии по сельским районам Урмас Круузе, инициатива улучшает возможности государства предотвращать возможные риски и помогает избегать ситуаций, в которых существующие ограничения пытаются обойти.

Некоторое время назад ERR информировало о том, что в случае принятия законопроекта ограничения на сделки с недвижимостью в Эстонии вступят в силу с начала 2027 года, сообщает ТАСС.

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Теги:
#запрет
#покупка
#россияне
#эстония
#недвижимость
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