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Мэр Лондона призвал начать подготовку к возвращению Британии в ЕС

Мэр Лондона призвал начать подготовку к возвращению Британии в ЕС Мэр Лондона призвал начать подготовку к возвращению Британии в ЕС

Мэр Лондона Садик Хан призвал премьер-министра Великобритании Энди Бернэма приступить к подготовке к повторному вступлению в Евросоюз без проведения референдума. Об этом пишет газета The i Paper.

Мэр Лондона Садик Хан призвал премьер-министра Великобритании Энди Бернэма приступить к подготовке к повторному вступлению в Евросоюз без проведения референдума. Об этом пишет газета The i Paper.

"Нам необходимо без промедления инициировать эту работу. Сейчас предстоит самое сложное, подготовить почву, разъяснив людям недостатки пребывания вне Евросоюза и преимущества членства", - указал мэр.

Он также призвал "практически немедленно" вернуться в таможенный союз ЕС, добиваться статуса ассоциированного члена в объединении и заявить о намерении повторного вступления в ЕС без организации референдума.

В августе Бернэм заявил главе Евросовета Антониу Коште о намерении улучшить отношения с ЕС. Стороны договорились, что саммит Великобритания - ЕС, который должен состояться позднее в 2026 году, послужит площадкой для продолжения этой работы, сообщает ТАСС.

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Теги:
#ес
#британия
#мэр
#референдум
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