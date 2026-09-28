Правительство Японии призывает обсудить тему ядерного статуса страны

Министр обороны Синдзиро Коидзуми 28 сентября в эфире телеканала BS Fuji, касаясь темы обладания Японией ядерного оружия и атомных подводных лодок, вновь высказался в пользу проведения национальной дискуссии по этому вопросу. Министр заявил, что «тот факт, что (на эту тему) нет никаких табу, никаких заранее определенных выводов, но при этом дискуссия не допускается, противоречит моему ощущению кризиса». Об этом сообщило агентство Киодо.

Министр обороны Синдзиро Коидзуми 28 сентября в эфире телеканала BS Fuji, касаясь темы обладания Японией ядерного оружия и атомных подводных лодок, вновь высказался в пользу проведения национальной дискуссии по этому вопросу. Министр заявил, что «тот факт, что (на эту тему) нет никаких табу, никаких заранее определенных выводов, но при этом дискуссия не допускается, противоречит моему ощущению кризиса». Об этом сообщило агентство Киодо.

Коидзуми активно продвигает тему широкой общественной дискуссии по вопросам безъядерного статуса Японии, принятого в начале 70-х годов прошлого века в форме парламентской резолюции. Т.н. «три неядерных принципа» являются ключевым элементом пацифистской политики Японии послевоенного периода, которая стала одним из решающих факторов ее экономического процветания и международной репутации. Любые разговоры об изменении отношения страны к ядерному оружию наталкиваются по сопротивление общественного мнения, несмотря на активное продвижения тезиса о китайской, северокорейской и российской угрозе.

Однако с приходом к власти год назад кабинета Санаэ Такаити страна четко обозначила курс на форсированное усиление своих возможностей в военной области, а также информационное и идеологическое обеспечение этого процесса. Этой цели служат и заявления японского министра обороны.

Россия считает, что потенциальная имплементация ядерной компоненты в уже идущий процесс ремилитаризации Японии создаст новые вызовы и угрозы безопасности России, заявила 27 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, «если же речь идет о потенциальном размещении иностранного ядерного оружия, то в Токио должны осознавать, что любое подобное действие неизбежно спровоцирует жесткую ответную реакцию со стороны сразу целого ряда стран региона и, соответственно, вызовет не укрепление, а ослабление безопасности Японии».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая 26 сентября на ГА ООН, указал, что Германии и Японии «встали на путь милитаризации и реваншизма».