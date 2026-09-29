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Политика

Медведев: попытки сорвать выборы получили обратный эффект

Медведев: попытки сорвать выборы получили обратный эффект Медведев: попытки сорвать выборы получили обратный эффект

Противник всеми способами пытался сорвать избирательный процесс в России, однако эти попытки имели обратный эффект, проявившийся в высокой явке. На это обратил внимание председатель "Единой России" Дмитрий Медведев при общении президента РФ Владимира Путина с руководителями партий.

Противник всеми способами пытался сорвать избирательный процесс в России, однако эти попытки имели обратный эффект, проявившийся в высокой явке. На это обратил внимание председатель "Единой России" Дмитрий Медведев при общении президента РФ Владимира Путина с руководителями партий.

"Противник всеми способами пытался сорвать избирательный процесс. И эти попытки оказались провальными. Даже, скорее, имели обратный эффект. Явка была исключительно высокой", - указал политик.

Он отметил, что свою роль сыграл и призыв главы государства к избирателям принять участие в голосовании. Результаты голосования говорят об устойчивости и зрелости гражданского общества, а также о его консолидации, подчеркнул Медведев.

Кроме того, он выразил уважение членам избирательных комиссий, которые работали в непростых условиях. "На самом деле они, фактически, были на передовой", - заключил он, сообщает ТАСС.

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Теги:
#выборы
#медведев
#попытки
#срыв
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