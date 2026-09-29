Депутата Дмитрия Кобылкина избрали главой фракции "Единая Россия" в Госдуме девятого созыва, сообщает ТАСС.
Говоря о сближении с КНР, Трамп игнорирует Японию. Мнение
29 сентября 2026 / 19:06
Эксперт Брутер: позитивной повестки у ООН не обнаружилось
29 сентября 2026 / 18:42
Названы претенденты на звание "Слово года"
29 сентября 2026 / 14:28
Политика
Кобылкин избран руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме
29 сентября 2026 / 19:14
© Антон Новодережкин/ ТАСС
Депутата Дмитрия Кобылкина избрали главой фракции "Единая Россия" в Госдуме девятого созыва, сообщает ТАСС.
"Решение принято", - заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев по итогам голосования на первом фракционном собрании.
Также по теме:
29.09.2026 18:30Нечаев продолжит возглавлять фракцию "Новые люди" в Госдуме
29.09.2026 16:46Зюганова избрали руководителем фракции КПРФ в Госдуме
29.09.2026 12:59ЦИК заявил, что Госдума сформирована в полном составе
29.09.2026 10:21Медведев: попытки сорвать выборы получили обратный эффект
25.09.2026 14:59Памфилова заявила, что "киберсволочь" не смогла пробить защиту избирательной системы
25.09.2026 12:15ЦИК РФ утвердил итоги выборов в Госдуму
24.09.2026 20:45Нарышкин обратил внимание на вмешательство ЕС в российские выборы
23.09.2026 17:45Президент РФ поблагодарил сограждан за активное участие в выборах
Актуально