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Политика

Говоря о сближении с КНР, Трамп игнорирует Японию. Мнение

Говоря о сближении с КНР, Трамп игнорирует Японию. Мнение Говоря о сближении с КНР, Трамп игнорирует Японию. Мнение

Президент США Дональд Трамп в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон вспомнил опыт сотрудничества двух стран в годы Второй мировой войны, говоря о необходимости кооперации в настоящем. "На протяжении всей истории стремление к общим интересам связывало наши народы через огромные океаны, несмотря на колоссальные расстояния и многочисленные различия, и даже сделало нас союзниками во Второй мировой войне", - сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон вспомнил опыт сотрудничества двух стран в годы Второй мировой войны, говоря о необходимости кооперации в настоящем. "На протяжении всей истории стремление к общим интересам связывало наши народы через огромные океаны, несмотря на колоссальные расстояния и многочисленные различия, и даже сделало нас союзниками во Второй мировой войне", - сказал Трамп.

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов полагает, что «здесь сыграла роль личность Трампа. Он Японию ценит и понимает важность Японии как важнейшего американского союзника в АТР, где находятся крупнейшие американские базы, а Япония будет служить и в обозримом будущем главной опорой США в этом регионе. Но Трамп также и раньше говорил, что все союзники США должны брать большую ответственность за свою безопасность, требовал от Японии увеличения военных расходов, чем посеял семена недоверия к США. И хотя это на деле никак не проявляется, но опасения по поводу надежности в политической среде, среди экспертов и в СМИ Японии, остаются. А объясняется это тем, что Трамп, прежде всего, действует под лозунгом «Америка – прежде всего». И в этом отношении важными являются его подходы к Китаю. Это самый главный момент, который японцев очень напрягает.  Они боятся, что Трамп во имя каких-то коммерческих сделок, может пойти с Китаем на определенные сближения в ущерб интересам Японии.  Тут можно назвать целый ряд признаков. В частности, по Тайваню японо-китайские отношения практически рухнули из-за ноябрьского заявления премьер-министра Санаэ Такаити, которая заявила, что японские вооруженные силы могут быть задействованы в случае, если Китай попробует силой присоединить Тайвань. Но этом фоне Трамп сейчас задерживает поставки вооружения для Тайваня на 14 млрд. долларов. Кроме того, два последних американо-китайских саммита прошли в очень доброжелательной атмосфере, что тоже японцев напрягало.  Трамп - человек непредсказуемый, и не глядя на союзников может делать очень резкие заявления. Вот и сейчас упомянул, что США и Китай в годы 2-й Мировой войны были действовали сообща. И видимо рассчитывает, что это создаст благоприятную атмосферу в китайско-американских отношениях и поможет решать насущные проблемы. А они, прежде всего, связаны с экономикой. Поэтому мы видим сейчас проявление личных качеств Трампа, а также его стремление сблизится с Китаем и найти какие-то точки соприкосновения, невзирая на реакцию союзников, в данном случае - Японии».

В то же время, по мнению эксперта «очевидна растущая экономическая и военная мощь Китая в АТР, его наступательная деятельность в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях в отношении спорных остров, вокруг Тайваня и т. д. Японо-американский договор безопасности сейчас ставит на первое место сдерживание Китая, и угроза Китая и для Японии, и для США в этом регионе декларируется как главная. А Китай, реагируя на это, заинтересован вбить клин в союз Америки и Японии, сделать его менее стабильным и основательным».              

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Теги:
#япония
#трамп. кнр
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