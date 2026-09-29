Лавров заявил, что Европа ведет войну против России

Страны Европы ведут войну против России. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Страны Европы ведут войну против России. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Британский журналист поинтересовался у него, проводит ли Россия "гибридную скрытую войну против европейских стран". "Вы имеете в виду, когда мы уничтожаем дроны и ракеты, которые Британия и континентальная Европа поставляют Украине, и они потом по нам стреляют? Об этом идет речь?" - спросил глава МИД РФ, на что получил утвердительный ответ.

"Ну если вы признаете, что вашим оружием бьют по нам, а мы это оружие сбиваем, - называйте это как угодно. Но то, что это война, которую Европа ведет против нас, - это у меня никаких сомнений не вызывает", - отметил Лавров, сообщает ТАСС.