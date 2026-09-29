Страны Европы ведут войну против России. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Лавров заявил, что Европа ведет войну против России
Страны Европы ведут войну против России. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Британский журналист поинтересовался у него, проводит ли Россия "гибридную скрытую войну против европейских стран". "Вы имеете в виду, когда мы уничтожаем дроны и ракеты, которые Британия и континентальная Европа поставляют Украине, и они потом по нам стреляют? Об этом идет речь?" - спросил глава МИД РФ, на что получил утвердительный ответ.
"Ну если вы признаете, что вашим оружием бьют по нам, а мы это оружие сбиваем, - называйте это как угодно. Но то, что это война, которую Европа ведет против нас, - это у меня никаких сомнений не вызывает", - отметил Лавров, сообщает ТАСС.