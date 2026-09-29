Греф: страх и лень служат главными двигателями прогресса

Главными двигателями прогресса служат страх и лень. Соответствующую точку зрения изложил глава Сбербанка Герман Греф в рамках Московского стартап-саммита.

"Простые люди боятся искусственного интеллекта, так как боятся остаться без работы. Его боятся предприниматели, поскольку боятся потерять бизнес. Ну и мы тоже боимся чужого ИИ. И в целом страх и лень - это двигатель прогресса", - отметил он в ходе дискуссии с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Как пример Греф привел мусорное ведро с педалью. Данную инновацию придумала женщина с ребенком на руках. Неудобства вынуждают людей искать новые решения и формируют движение вперед, указал глава Сбера.

По его словам, сегодня ИИ радикально меняет ЖКХ, транспорт, промышленность, образование и здравоохранение. Греф назвал пять элементов инноваций: создание продукта, открытие рынка, новые способы производства, а также изменение организационной структуры.

"И если ты организационную структуру под это не перестроил, то ты нигде не будешь успевать", - добавил он, сообщает ТАСС.