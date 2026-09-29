В рамках выбора потенциального слова 2026 года по версии Rambler&Co 16% голосов получило выражение "нишевый". Соответствующие данные приводит пресс-служба медиахолдинга по результатам опроса 2 тыс. человек, сообщает ТАСС .

В рамках выбора потенциального слова 2026 года по версии Rambler&Co 16% голосов получило выражение "нишевый". Соответствующие данные приводит пресс-служба медиахолдинга по результатам опроса 2 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Как отмечается, за "нишевый" (популярный в узких кругах) отдали голоса 16% респондентов, "ред-флаг" (тревожный звоночек) и "сикс севен" получили по 14%. При этом "нейрослоп", который характеризует низкокачественный контент от ИИ, набрал 18% голосов.

Вместе с тем порядка 24% участников исследования признались, что не понимают значение ни одного из указанных слов.

По мнению опрошенных, новое слово становится частью повседневной речи не тогда, когда его официально признает словарь. 35% главным критерием считают способность слова коротко описать знакомое явление. Для 32% признаком закрепления в языке является употребление выражения людьми разных поколений. Еще 17% обращают внимание на выход слова за пределы соцсетей - в СМИ, рекламу и кино. И лишь для 16% определяющим моментом становится отражение значения в словаре.