Мишустин отметил, что ИИ может стать таким же незаменимым, как электричество

Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшие годы может стать такой же незаменимой частью жизни, как электричество или интернет. Такое мнение выразил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам второго Московского стартап-саммита, сообщает ТАСС .

Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшие годы может стать такой же незаменимой частью жизни, как электричество или интернет. Такое мнение выразил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам второго Московского стартап-саммита, сообщает ТАСС.

"Сегодня активно осуществляются процессы, меняющие мир. На наших глазах происходит глобальная технологическая революция. ИИ уже вошел в нашу жизнь, в ближайшие годы может стать такой же незаменимой частью, как электричество или интернет", - указал он.

Мишустин обратил внимание, что создание фундаментальных моделей, которые формируют базу технологического прогресса, требует от корпораций серьезных ресурсов.

Вместе с тем, по его словам, в России сегодня сильная инженерная школа и много талантливых молодых людей, которые создают прорывные решения. "Вся нынешняя система образования ориентирована на подготовку таких специалистов. Именно они совсем скоро станут лидерами в различных секторах, в том числе и глобального масштаба", - отметил премьер.

Кроме того, он подчеркнул, что студенты сейчас имеют возможность представить свой стартап в качестве дипломной работы. По итогам 2025 года этой возможностью воспользовались 5 тыс. молодых людей, заключил глава российского кабмина.