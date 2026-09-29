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Мишустин отметил, что ИИ может стать таким же незаменимым, как электричество

Мишустин отметил, что ИИ может стать таким же незаменимым, как электричество Мишустин отметил, что ИИ может стать таким же незаменимым, как электричество

Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшие годы может стать такой же незаменимой частью жизни, как электричество или интернет. Такое мнение выразил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам второго Московского стартап-саммита, сообщает ТАСС.

Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшие годы может стать такой же незаменимой частью жизни, как электричество или интернет. Такое мнение выразил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам второго Московского стартап-саммита, сообщает ТАСС.

"Сегодня активно осуществляются процессы, меняющие мир. На наших глазах происходит глобальная технологическая революция. ИИ уже вошел в нашу жизнь, в ближайшие годы может стать такой же незаменимой частью, как электричество или интернет", - указал он.

Мишустин обратил внимание, что создание фундаментальных моделей, которые формируют базу технологического прогресса, требует от корпораций серьезных ресурсов.

Вместе с тем, по его словам, в России сегодня сильная инженерная школа и много талантливых молодых людей, которые создают прорывные решения. "Вся нынешняя система образования ориентирована на подготовку таких специалистов. Именно они совсем скоро станут лидерами в различных секторах, в том числе и глобального масштаба", - отметил премьер.

Кроме того, он подчеркнул, что студенты сейчас имеют возможность представить свой стартап в качестве дипломной работы. По итогам 2025 года этой возможностью воспользовались 5 тыс. молодых людей, заключил глава российского кабмина.

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Теги:
#россия
#ии
#мишустин
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