Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) может повлечь за собой события, которые приведут к гибели 1 млрд человек.
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Технологии
Билл Гейтс полагает, что ИИ может стать причиной гибели 1 млрд человек
25 сентября 2026 / 19:15
© Alex Kent/ Getty Images/ТАСС
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) может повлечь за собой события, которые приведут к гибели 1 млрд человек.
"Технологии ИИ располагают достаточным ресурсом, чтобы вызвать события, которые могут стать причиной миллиарда смертей", - сказал он в интервью телеканалу NBC, отметив, что ИИ может оказаться в руках людей "с плохими намерениями".
15 сентября Гейтс в рамках подкаста газеты The Times призвал к созданию международной организации по контролю за искусственным интеллектом, сообщает ТАСС.
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