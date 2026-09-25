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Билл Гейтс полагает, что ИИ может стать причиной гибели 1 млрд человек

Билл Гейтс полагает, что ИИ может стать причиной гибели 1 млрд человек Билл Гейтс полагает, что ИИ может стать причиной гибели 1 млрд человек

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) может повлечь за собой события, которые приведут к гибели 1 млрд человек.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) может повлечь за собой события, которые приведут к гибели 1 млрд человек.

"Технологии ИИ располагают достаточным ресурсом, чтобы вызвать события, которые могут стать причиной миллиарда смертей", - сказал он в интервью телеканалу NBC, отметив, что ИИ может оказаться в руках людей "с плохими намерениями".

15 сентября Гейтс в рамках подкаста газеты The Times призвал к созданию международной организации по контролю за искусственным интеллектом, сообщает ТАСС.

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Теги:
#ии
#гибель
#билл гейтс
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