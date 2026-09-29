В Иране сообщили о постоянной разработке нового оружия

Вооруженные силы Ирана непрерывно ведут разработку нового вооружения для обеспечения защиты народа и целостности исламской республики. С таким заявлением выступил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные ВС Ирана) Хосейн Мохеби в ходе пресс-конференции "Обращение КСИР к народу США".

Вооруженные силы Ирана непрерывно ведут разработку нового вооружения для обеспечения защиты народа и целостности исламской республики. С таким заявлением выступил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные ВС Ирана) Хосейн Мохеби в ходе пресс-конференции "Обращение КСИР к народу США".

"Мы не прекращаем разработку нового вооружения, повышаем боеготовность наших вооруженных сил, чтобы защищать народ, страну", - подчеркнул он, сообщает ТАСС.