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Политика

Пезешкиан: верховный лидер Ирана в полной мере руководит государством

Пезешкиан: верховный лидер Ирана в полной мере руководит государством Пезешкиан: верховный лидер Ирана в полной мере руководит государством

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи осуществляет полноценное руководство страной. Об этом сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу Fox News.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи осуществляет полноценное руководство страной. Об этом сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу Fox News.

"Очень даже, в полной мере", - сказал он, отвечая на вопрос о том, здоров ли Хаменеи и может ли он руководить государством. "Реализация курса в руках администрации и правительства", - отметил президент, уточнив, что "указания исходят" от верховного лидера.

Пезешкиан заявил, что встречался лично с верховным лидером исламской республики. "Примерно месяц или полтора месяца назад. Наша встреча продолжалась около семи часов", - сказал он. "Мы общались лицом к лицу", - добавил политик.

Моджтаба Хаменеи занял пост верховного лидера Ирана после гибели своего отца Али Хаменеи в результате ракетной атаки после нападения США и Израиля на республику, сообщает ТАСС.

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Теги:
#иран
#руководство
#пезешкиан
#верховный лидер
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