Российские военнослужащие освободили за прошедшие сутки Крейдянку в Харьковской области и Веселое Поле в Донецкой Народной Республтке (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС взяли под контроль Крейдянку и освободили Веселое Поле
29 сентября 2026 / 13:17
© Александр Река/ ТАСС
Российские военнослужащие освободили за прошедшие сутки Крейдянку в Харьковской области и Веселое Поле в Донецкой Народной Республтке (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"В результате решительных наступательных действий освобожден населенный пункт Крейдянка Харьковской области. Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Веселое Поле ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.
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