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ЦИК заявил, что Госдума сформирована в полном составе

ЦИК заявил, что Госдума сформирована в полном составе ЦИК заявил, что Госдума сформирована в полном составе

Госдума полностью сформирована, свободных мандатов не осталось. С соответствующим заявлением выступил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев в ходе заседания комиссии.

Госдума полностью сформирована, свободных мандатов не осталось. С соответствующим заявлением выступил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев в ходе заседания комиссии.

"Дума сформирована в полном составе, вакантных мандатов не осталось. Мы рассчитываем, нескоро вернемся к обсуждению повестки с таким вопросом. И мне бы хотелось пожелать коллегам в Думе, чтобы работа у них была эффективной и интересной", - отметил он.

Булаев также обратил внимание, что по итогам избирательной кампании будет сформирован пакет экспертных суждений. "Вместе с депутатами будем обсуждать его, и наиболее значимые предложения будут оформлены в виде законопроектов", - указал он, сообщает ТАСС.

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Теги:
#рф
#госдума
#выборы
#цик
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