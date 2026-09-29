Отопление в дома Москвы могут подать на первой неделе октября

Отопление в жилых домах Москвы могут включить на первой неделе октября. Об этом со ссылкой на диспетчерские службы столицы сообщает ТАСС .

Отопление в жилых домах Москвы могут включить на первой неделе октября. Об этом со ссылкой на диспетчерские службы столицы сообщает ТАСС.

Согласно федеральным правилам отопительный сезон начинается, если среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов в течение пяти суток подряд. При этом администрация может запустить систему и раньше, если похолодание устойчиво.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что городские службы столицы завершили подготовку сетей тепло-, газо-, водо- и электроснабжения к предстоящему отопительному сезону. Всего подготовили свыше 74 тыс. зданий, в том числе более 34 тыс. домов, 13 ТЭЦ и свыше 22 тыс. тепловых пунктов.

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени. На главной городской метеостанции города, расположенной на ВДНХ, по данным Гидрометцентра РФ, было зафиксировано 4,8 градуса тепла.

Вместе с тем отопительный сезон в Московской области в этому году начинается 1 октября.