Путин выразил уверенность в победе России

Победить такую страну, как Россия невозможно. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин при общении с руководителями политических партий, сообщает ТАСС .

Победить такую страну, как Россия невозможно. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин при общении с руководителями политических партий, сообщает ТАСС.

По его словам, противник пытался помешать проведению выборов, и угрозы сохранялись, несмотря на все принимаемые меры безопасности. Тем не менее, на избирательных участках собирались очереди, отметил глава государства.

"Когда я посмотрел на экранах на очереди на избирательных участках, еще раз убедился в том, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные. Все хорошо понимают, что происходит вокруг России. И стало понятно, что запугать таких людей не получится. И победить таких людей и такую страну невозможно. А поэтому победа, конечно, будет за нами", - указал российский лидер.