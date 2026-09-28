Победить такую страну, как Россия невозможно. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин при общении с руководителями политических партий, сообщает ТАСС.
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Политика
Путин выразил уверенность в победе России
28 сентября 2026 / 20:57
© Михаил Метцель/ ТАСС
Победить такую страну, как Россия невозможно. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин при общении с руководителями политических партий, сообщает ТАСС.
По его словам, противник пытался помешать проведению выборов, и угрозы сохранялись, несмотря на все принимаемые меры безопасности. Тем не менее, на избирательных участках собирались очереди, отметил глава государства.
"Когда я посмотрел на экранах на очереди на избирательных участках, еще раз убедился в том, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные. Все хорошо понимают, что происходит вокруг России. И стало понятно, что запугать таких людей не получится. И победить таких людей и такую страну невозможно. А поэтому победа, конечно, будет за нами", - указал российский лидер.
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