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Политика

Al Hadath: Иран согласился поставить на паузу обогащение урана

Al Hadath: Иран согласился поставить на паузу обогащение урана Al Hadath: Иран согласился поставить на паузу обогащение урана

Иран в обмен на смягчение санкционного режима со стороны Соединенных Штатов согласился поставить на паузу обогащение урана. Об этом со ссылкой на источники в Пакистане передает телеканал Al Hadath.

Иран в обмен на смягчение санкционного режима со стороны Соединенных Штатов согласился поставить на паузу обогащение урана. Об этом со ссылкой на источники в Пакистане передает телеканал Al Hadath.

Как отмечается, такому решению содействовали посредники в ирано-американских переговорах. Официальные лица исламской республики информацию телеканала пока не комментировали.

Некоторое время назад корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид заявил со ссылкой на должностное лицо США, что Трамп готов ослабить санкции в отношении Ирана и разблокировать его замороженные активы в обмен на выполнение требований Вашингтона, касающихся ядерной программы Тегерана, сообщает ТАСС.

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Теги:
#иран
#приостановка
#уран
#обогащение
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