Иран в обмен на смягчение санкционного режима со стороны Соединенных Штатов согласился поставить на паузу обогащение урана. Об этом со ссылкой на источники в Пакистане передает телеканал Al Hadath.
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Политика
Al Hadath: Иран согласился поставить на паузу обогащение урана
28 сентября 2026 / 21:18
© AP Photo/ Hasan Sarbakhshian/ТАСС
Иран в обмен на смягчение санкционного режима со стороны Соединенных Штатов согласился поставить на паузу обогащение урана. Об этом со ссылкой на источники в Пакистане передает телеканал Al Hadath.
Как отмечается, такому решению содействовали посредники в ирано-американских переговорах. Официальные лица исламской республики информацию телеканала пока не комментировали.
Некоторое время назад корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид заявил со ссылкой на должностное лицо США, что Трамп готов ослабить санкции в отношении Ирана и разблокировать его замороженные активы в обмен на выполнение требований Вашингтона, касающихся ядерной программы Тегерана, сообщает ТАСС.
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