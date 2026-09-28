Al Hadath: Иран согласился поставить на паузу обогащение урана

Иран в обмен на смягчение санкционного режима со стороны Соединенных Штатов согласился поставить на паузу обогащение урана. Об этом со ссылкой на источники в Пакистане передает телеканал Al Hadath .

Иран в обмен на смягчение санкционного режима со стороны Соединенных Штатов согласился поставить на паузу обогащение урана. Об этом со ссылкой на источники в Пакистане передает телеканал Al Hadath.

Как отмечается, такому решению содействовали посредники в ирано-американских переговорах. Официальные лица исламской республики информацию телеканала пока не комментировали.

Некоторое время назад корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид заявил со ссылкой на должностное лицо США, что Трамп готов ослабить санкции в отношении Ирана и разблокировать его замороженные активы в обмен на выполнение требований Вашингтона, касающихся ядерной программы Тегерана, сообщает ТАСС.