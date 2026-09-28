Президент США Дональд Трамп оценил свою встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Вашингтоне на 12 из 10, сообщает ТАСС.
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Политика
Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином на 12 по десятибалльной шкале
28 сентября 2026 / 21:41
© Win McNamee/ Getty Images/ТАСС
Президент США Дональд Трамп оценил свою встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Вашингтоне на 12 из 10, сообщает ТАСС.
"У нас была замечательная встреча с президентом Си. Я бы сказал, что по десятибалльной шкале оценил бы ее на 12", - отметил политик при общении с журналистами в Белом доме.
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