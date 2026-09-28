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Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином на 12 по десятибалльной шкале

Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином на 12 по десятибалльной шкале Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином на 12 по десятибалльной шкале

Президент США Дональд Трамп оценил свою встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Вашингтоне на 12 из 10, сообщает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп оценил свою встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Вашингтоне на 12 из 10, сообщает ТАСС.

"У нас была замечательная встреча с президентом Си. Я бы сказал, что по десятибалльной шкале оценил бы ее на 12", - отметил политик при общении с журналистами в Белом доме.

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Теги:
#трамп
#встреча
#си цзиньпин
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