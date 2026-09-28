Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином на 12 по десятибалльной шкале

Президент США Дональд Трамп оценил свою встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Вашингтоне на 12 из 10, сообщает ТАСС .

Президент США Дональд Трамп оценил свою встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Вашингтоне на 12 из 10, сообщает ТАСС.

"У нас была замечательная встреча с президентом Си. Я бы сказал, что по десятибалльной шкале оценил бы ее на 12", - отметил политик при общении с журналистами в Белом доме.