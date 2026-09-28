Путин отметил, что Жириновского не хватает

Президент России Владимир Путин отметил, что основателя ЛДПР Владимира Жириновского сегодня не хватает, сообщает ТАСС .

Президент России Владимир Путин отметил, что основателя ЛДПР Владимира Жириновского сегодня не хватает, сообщает ТАСС.

При общении Путина с лидерами парламентских партий нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заметил, что прошедшая думская кампания стала для партии первыми выборами без Жириновского.

"Действительно, выборы прошли без Владимира Вольфовича. И хотелось бы отметить, что нам его не хватает, особенно в современных условиях", - подчеркнул глава государства.

Жириновский скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни.