Президент России Владимир Путин отметил, что основателя ЛДПР Владимира Жириновского сегодня не хватает, сообщает ТАСС.
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Политика
Путин отметил, что Жириновского не хватает
28 сентября 2026 / 21:57
© Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент России Владимир Путин отметил, что основателя ЛДПР Владимира Жириновского сегодня не хватает, сообщает ТАСС.
При общении Путина с лидерами парламентских партий нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заметил, что прошедшая думская кампания стала для партии первыми выборами без Жириновского.
"Действительно, выборы прошли без Владимира Вольфовича. И хотелось бы отметить, что нам его не хватает, особенно в современных условиях", - подчеркнул глава государства.
Жириновский скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни.
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