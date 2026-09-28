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Путин отметил, что Жириновского не хватает

Путин отметил, что Жириновского не хватает Путин отметил, что Жириновского не хватает

Президент России Владимир Путин отметил, что основателя ЛДПР Владимира Жириновского сегодня не хватает, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин отметил, что основателя ЛДПР Владимира Жириновского сегодня не хватает, сообщает ТАСС.

При общении Путина с лидерами парламентских партий нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заметил, что прошедшая думская кампания стала для партии первыми выборами без Жириновского.

"Действительно, выборы прошли без Владимира Вольфовича. И хотелось бы отметить, что нам его не хватает, особенно в современных условиях", - подчеркнул глава государства.

Жириновский скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни.

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Теги:
#россия
#путин
#жириновский
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