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Политика

Аргентина пригрозила Британии трибуналом за нефтедобычу у Мальвинских островов

Аргентина пригрозила Британии трибуналом за нефтедобычу у Мальвинских островов Аргентина пригрозила Британии трибуналом за нефтедобычу у Мальвинских островов

Власти Аргентины потребовали от Великобритании в двухнедельный срок свернуть нефтедобывающий проект у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов, пригрозив обратиться в Международный трибунал по морскому праву с просьбой о принятии временных мер, необходимых для сохранения своих суверенных прав на континентальный шельф. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба администрации президента.

Власти Аргентины потребовали от Великобритании в двухнедельный срок свернуть нефтедобывающий проект у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов, пригрозив обратиться в Международный трибунал по морскому праву с просьбой о принятии временных мер, необходимых для сохранения своих суверенных прав на континентальный шельф. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба администрации президента.

Отмечается, что президент Аргентины Хавьер Милей "поручил МИД и правительственным юридическим группам инициировать арбитражную процедуру, предусмотренную в Приложении VII к Конвенции ООН по морскому праву", чтобы исключить реализацию нефтедобывающего проекта Sea Lion.

3 сентября Милей заявил, что направит в парламент проект закона, предусматривающий ужесточение санкций против компаний, добывающих нефть у Мальвинских островов. Позднее правительство Аргентины объявило о решении применить санкции в отношении 60 юридических и физических лиц, имеющих отношение к добыче углеводородов на спорной территории.

Мальвинские острова включают 2 крупных и порядка 800 мелких островов совокупной площадью немногим более 12 тыс. кв. км и с населением порядка 3,2 тыс. человек. Уже 200 лет они являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами произошел вооруженный конфликт, в котором южноамериканская республика потерпела поражение. Аргентина оспаривает владение островами Великобританией через механизмы ООН, но на нынешнем этапе стороны так и не смогли прийти к компромиссу, сообщает ТАСС.

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Теги:
#аргентина
#фолкленды
#британия
#нефть
#добыча
#трибунал
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