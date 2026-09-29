ЕС через Европейский фонд мира выделит Словакии €105 млн в качестве компенсации за военную технику, переданную Украине. Об этом заявил гендиректор секции оборонной политики Минобороны республики Роберт Бестро.

ЕС через Европейский фонд мира выделит Словакии €105 млн в качестве компенсации за военную технику, переданную Украине. Об этом заявил гендиректор секции оборонной политики Минобороны республики Роберт Бестро.

"Мы добились для Словакии еще €105 млн из Европейского фонда мира. Они уже стали реальностью. Соответствующее решение было принято на этой неделе", - указал он в Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Эти средства послужат дополнением к полученной ранее компенсации, уточнил Бестро.

Бывшее словацкое правительство с 2022 года предоставило Киеву, в частности, истребители МиГ-29 и систему ПВО С-300. Высшее контрольное управление Словакии два года назад сообщило, что за все время конфликта Братислава оказала Украине военную помощь почти на €700 млн.

Нынешний кабмин Словакии отказался от практики передачи в дар вооружения Украине, но не исключает их поставку на коммерческой основе, сообщает ТАСС.