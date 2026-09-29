Число жертв наводнений в Таиланде увеличилось до 23, последствия стихии затронули свыше 2,6 млн жителей королевства. Об этом пишет газета The Nation, ссылаясь на информацию Департамента по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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Общество
Число погибших из-за наводнений в Таиланде достигло 23
29 сентября 2026 / 13:59
© ТАСС/ Reuters
Число жертв наводнений в Таиланде увеличилось до 23, последствия стихии затронули свыше 2,6 млн жителей королевства. Об этом пишет газета The Nation, ссылаясь на информацию Департамента по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Как отмечается, активные паводки сохраняются в 29 провинциях и Бангкоке. В зоне бедствия находятся 940,3 тыс. домохозяйств. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в центральных регионах.
В Бангкоке, где был объявлен режим бедствия из-за сильных дождей, стихия затронула порядка 329 тыс. домохозяйств, или около 700 тыс. человек. При этом уровень воды в столице стабилизировался, сообщает ТАСС.
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