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Юрий Дудь заочно арестован в рамках дела о призывах к терроризму

Юрий Дудь заочно арестован в рамках дела о призывах к терроризму Юрий Дудь заочно арестован в рамках дела о призывах к терроризму

Суд в Москве заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом, внесен в перечень террористов) в рамках дела о призывах к терроризму. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщает ТАСС.

Суд в Москве заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом, внесен в перечень террористов) в рамках дела о призывах к терроризму. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщает ТАСС.

В апреле текущего года глава СК Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям Дудя, в своих материалах популяризирующего насильственные действия по национальному признаку. 

В ноябре 2025 года мировой суд столичного судебного участка №359 заочно приговорил Дудя к 1 году 10 месяцам колонии общего режима, признав его виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Юрий Дудь был включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов в 2022 году. На своем YouTube-канале в 2024 году он отказался от использования маркировки иноагента.

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Теги:
#дело
#призывы
#терроризм
#арест
#юрий дудь
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