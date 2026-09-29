Юрий Дудь заочно арестован в рамках дела о призывах к терроризму

Суд в Москве заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом, внесен в перечень террористов) в рамках дела о призывах к терроризму. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщает ТАСС .

Суд в Москве заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом, внесен в перечень террористов) в рамках дела о призывах к терроризму. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщает ТАСС.

В апреле текущего года глава СК Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям Дудя, в своих материалах популяризирующего насильственные действия по национальному признаку.

В ноябре 2025 года мировой суд столичного судебного участка №359 заочно приговорил Дудя к 1 году 10 месяцам колонии общего режима, признав его виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Юрий Дудь был включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов в 2022 году. На своем YouTube-канале в 2024 году он отказался от использования маркировки иноагента.