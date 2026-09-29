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Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 287 дронов ВСУ

Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 287 дронов ВСУ Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 287 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 287 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 287 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 6 управляемых авиационных бомб и 287 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 247 576 беспилотников, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 073 танка и других боевых бронемашин, 1 783 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 587 орудий полевой артиллерии и минометов, 73 167 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Теги:
#россия
#пво
#беспилотники
#всу
#сутки
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