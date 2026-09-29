Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 287 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 287 дронов ВСУ
29 сентября 2026 / 15:45
© Александр Полегенько/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 287 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 6 управляемых авиационных бомб и 287 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 247 576 беспилотников, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 073 танка и других боевых бронемашин, 1 783 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 587 орудий полевой артиллерии и минометов, 73 167 единиц специальной военной автомобильной техники.
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