Россия и КНДР подписали соглашение, предусматривающее взаимное признание образования, квалификаций и ученых степеней. Церемония состоялась в Пхеньяне в рамках второго Форума ректоров российских и корейских университетов, сообщает ТАСС.
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Политика
Россия и КНДР заключили соглашение о взаимном признании образования
29 сентября 2026 / 15:32
© Александр Демьянчук/ ТАСС
Россия и КНДР подписали соглашение, предусматривающее взаимное признание образования, квалификаций и ученых степеней. Церемония состоялась в Пхеньяне в рамках второго Форума ректоров российских и корейских университетов, сообщает ТАСС.
Как отмечается, подписи под документом поставили замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский и замминистра образования КНДР Ли Чхан Сик.
Могилевский отметил, что по итогам прошлого учебного года в России обучались свыше 240 граждан КНДР, порядка 80% из них - в рамках квоты правительства РФ.
Во втором Форуме ректоров принимают участие представители более 40 ведущих университетов и научных организаций из России.
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