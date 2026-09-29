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Россия и КНДР заключили соглашение о взаимном признании образования

Россия и КНДР заключили соглашение о взаимном признании образования Россия и КНДР заключили соглашение о взаимном признании образования

Россия и КНДР подписали соглашение, предусматривающее взаимное признание образования, квалификаций и ученых степеней. Церемония состоялась в Пхеньяне в рамках второго Форума ректоров российских и корейских университетов, сообщает ТАСС.

Россия и КНДР подписали соглашение, предусматривающее взаимное признание образования, квалификаций и ученых степеней. Церемония состоялась в Пхеньяне в рамках второго Форума ректоров российских и корейских университетов, сообщает ТАСС.

Как отмечается, подписи под документом поставили замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский и замминистра образования КНДР Ли Чхан Сик.

Могилевский отметил, что по итогам прошлого учебного года в России обучались свыше 240 граждан КНДР, порядка 80% из них - в рамках квоты правительства РФ.

Во втором Форуме ректоров принимают участие представители более 40 ведущих университетов и научных организаций из России. 

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Теги:
#россия
#образование
#кндр
#признание
#соглашение
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