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Государственный долг Франции близок к 120% ВВП страны

Государственный долг Франции близок к 120% ВВП страны Государственный долг Франции близок к 120% ВВП страны

Государственный долг Франции по итогам второго квартала текущего года приблизился к 3,6 трлн евро, составив 119% ВВП страны. Об этом со ссылкой на данные Национального института статистики и экономических исследований Франции пишет газета Le Monde.

Государственный долг Франции по итогам второго квартала текущего года приблизился к 3,6 трлн евро, составив 119% ВВП страны. Об этом со ссылкой на данные Национального института статистики и экономических исследований Франции пишет газета Le Monde.

Объем госдолга на конец июня достиг €3,5955 трлн. За три месяца он вырос на €59,6 млрд или на 2%.

Издание обращает внимание, что нынешний показатель стал максимальным во Франции с 1946 года, превысив предыдущий пик в 117,8% ВВП, отмеченный в первом квартале 2021 года во время пандемии COVID-19. В 1946 году Франция восстанавливалась после Второй мировой войны, расходы на которую повлекли за собой увеличение госдолга более чем до 300% ВВП.

По прогнозам французского правительства, к концу текущего года размер госдолга может составить 119,3% ВВП, а в 2027 году вырасти до 121,7% ВВП, сообщает ТАСС.

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Теги:
#франция
#ввп
#госдолг
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