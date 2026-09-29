Москва и Пекин неизменно протягивали руку помощи Минску. На это обратил внимание президент Белоруссии Александр Лукашенко при общении с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, сообщает ТАСС .

Москва и Пекин неизменно протягивали руку помощи Минску. На это обратил внимание президент Белоруссии Александр Лукашенко при общении с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, сообщает ТАСС.

"Мы расположены в центре Европы, как я часто замечаю, соседи - они от Бога, их не выбирают, и с соседями надо стараться поддерживать добрые отношения, что мы и делаем", - цитирует белорусского лидера близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".

По его словам, на Западе не хотят с Белоруссией таких отношений, это их дело.

"Но Россия вместе с Китаем - это люди, которые всегда протягивали нам руку, поддерживали. Мы будем тем же отвечать нашим братьям-россиянам, гражданам Китая и другим на Востоке", - подчеркнул Лукашенко.