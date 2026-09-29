Эксперт Брутер: позитивной повестки у ООН не обнаружилось

Главным событием прошедшей недели высокого уровня в ООН можно назвать только то, что это событие состоялось.

Главным событием прошедшей недели высокого уровня в ООН можно назвать только то, что это событие состоялось.

Встреча министров иностранных дел России и Германии, конечно, наделала много шума, но это, скорее, информационный шум. Ничего в реальности не поменялось.

Реформа Совбеза ООН продолжает оставаться в подвешенном состоянии. Очень трудно договориться о том, как она должна происходить.

Действительность показывает, что позитивных идей ни у кого в ООН нет. Если бы они были, то, как бы это ни скрывалось, мы хотя бы краем уха за неделю о них бы услышали.

Разговоров было очень много, но они ни к чему не привели. Прятать позитивные идеи так долго и так тщательно – довольно бессмысленно.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/83aa5b9d985356ebacec46a6ac608bca/