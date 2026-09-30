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Президент поздравил сограждан с Днем воссоединения исторических регионов с Россией

Президент поздравил сограждан с Днем воссоединения исторических регионов с Россией Президент поздравил сограждан с Днем воссоединения исторических регионов с Россией

Президент РФ Владимир Путин в ходе первого заседания Госдумы IX созыва поздравил жителей страны с Днем воссоединения исторических регионов с Россией, сообщает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин в ходе первого заседания Госдумы IX созыва поздравил жителей страны с Днем воссоединения исторических регионов с Россией, сообщает ТАСС.

"Ровно четыре года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами РФ, вернулись в состав большой России. Я рад поздравить всех граждан нашей страны с Днем воссоединения", - указал глава государства.

Путин подчеркнул, что выбор жителей Донбасса и Новороссии воссоединится с Россией был предельно четким и ясным, они приняли законное решение в соответствии с международным правом.

"Воля наших братьев и сестер, соотечественников, воплотивших в жизнь буквально в бою свою мечту: в сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах. Они сделали свой выбор в строгом соответствии с международным правом. Этот выбор был предельно ясным и четким: воссоединиться с Россией, со своим народом", - заключил российский лидер.

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Теги:
#путин
#россияне
#поздравление
#день воссоединения
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