Володин: Байден в 2020 году победил на выборах за счет фальсификаций

Экс-президент США Джо Байден на выборах главы государства в 2020 году выиграл у нынешнего президента Дональда Трампа за счет фальсификаций. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что в отличие от американской демократия в России "не нарисованная".

Экс-президент США Джо Байден на выборах главы государства в 2020 году выиграл у нынешнего президента Дональда Трампа за счет фальсификаций. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что в отличие от американской демократия в России "не нарисованная".

"У нас демократия не нарисованная, как на Западе, в США. Они позабыли про выборы, голосуют по почте, но при этом даже нет адресов отправителей. Трамп пострадал, его в прошлый раз Байден на этих фальсификациях обошел", - отметил Володин, выступая на первом пленарном заседании ГД девятого созыва.

Вместе с тем он обратил внимание, что Байден все еще на свободе. "А если бы там была реальная правовая система, гильотина бы была. Но это у них для всего мира, а у себя они ничего этого не применяют", - указал председатель палаты российского парламента, сообщает ТАСС.