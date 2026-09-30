США ужесточили санкции в отношении Кубы

США ужесточили санкции против Кубы и применили новые ограничительные меры в отношении финансовых операций островного государства. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Минфина США.

Так, американская администрация запретила любые финансовые операции с кубинскими организациями, которые связаны с силовыми структурами и конгломератом Grupo de Administración Empresarial S. A. (GAESA). Вместе с тем Минфин отменил генлицензию, которая с 2024 года позволяла американским банкам обрабатывать платежи в долларах с участием Кубы. Также отменено разрешение, позволявшее американским банкам "открывать счета на имя кубинского гражданина, являющегося независимым предпринимателем частного сектора". Кроме того, финансовое ведомство ограничивает некоторые категории поездок, которые гражданам США разрешил 44-й президент Барак Обама.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил действие торгового эмбарго против Кубы до 14 сентября 2027 года. Кубинские власти обращают внимание, что усиление давления со стороны Вашингтона повлекло за собой дефицит топлива, перебои с электричеством и ухудшение экономического кризиса. Трамп не раз выступал с угрозами взять остров под контроль, сообщает ТАСС.