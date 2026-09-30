Трамп: Гейтс больше не считает, что ИИ повлечет гибель 1 млрд человек

Американский миллиардер Билл Гейтс якобы больше не думает, что искусственный интеллект (ИИ) может стать причиной, которая приведет к гибели 1 млрд человек. Об этом заявил президент США Дональд Трамп при общении с журналистами в Белом доме во вторник.

Американский миллиардер Билл Гейтс якобы больше не думает, что искусственный интеллект (ИИ) может стать причиной, которая приведет к гибели 1 млрд человек. Об этом заявил президент США Дональд Трамп при общении с журналистами в Белом доме во вторник.

Его попросили прокомментировать соответствующее заявление основателя компании Microsoft. "Сейчас он этого уже не говорит", - сказал американский лидер. "Мне все равно, что он говорил ранее, поскольку могу вам сказать, что вчера он этого вообще не говорил. В действительности он высказался прямо противоположно. Мы рассматриваем это с положительной точки зрения. Кроме того, ИИ, возможно, самая крупная отрасль, говорят, что она превосходит по масштабам даже промышленную революцию", - отметил Трамп.

В минувшее воскресенье в интервью NBC News Гейтс раскритиковал подход президента США к ИИ и заявил о необходимости введения государственных мер, ориентированных на предотвращение рисков, связанных с ИИ. Последнее время он постоянно призывает общественность установить ограничения на развитие ИИ, сообщает ТАСС.