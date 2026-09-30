В Госдуму внесут инициативу о гарантированном зачислении в 10-й класс

Школы необходимо обязать принимать в десятые классы всех выпускников девятых классов. Соответствующий проект закона планирует внести в Госдуму председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Школы необходимо обязать принимать в десятые классы всех выпускников девятых классов. Соответствующий проект закона планирует внести в Госдуму председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Предлагаю окончательно отразить в законе "Об образовании", что школы должны в обязательном порядке принимать в десятый класс всех выпускников девятых классов независимо от результатов вступительных экзаменов", - отметил политик в беседе с ТАСС.

По его словам, как правило, в школах формируют только профильные десятые классы. Если ребенок не попал в такой класс, он вынужден либо идти в колледж, либо искать другую школу.

"В этом году такие проблемы у девятиклассников достигли апогея. Детей словно выталкивают из родной школы. И не только учеников со слабой успеваемостью, но и твердых хорошистов, что совершенно недопустимо", - подчеркнул Миронов.