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Экономика

Стоимость нефти Brent впервые с 7 сентября опускалась ниже $96 за баррель

Стоимость нефти Brent впервые с 7 сентября опускалась ниже $96 за баррель Стоимость нефти Brent впервые с 7 сентября опускалась ниже $96 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже $96 за баррель впервые с 7 сентября текущего года.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже $96 за баррель впервые с 7 сентября текущего года.

По состоянию на 03:00 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 0,48% и торговалась на уровне $95,7 за баррель.

К 03:25 мск стоимость Brent замедлила снижение и находилась на отметке в $95,88 за баррель (-0,29%). Вместе с тем цена фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре опускалась на 3,71% и составляла $89,16 за баррель, свидетельствуют данные площадки.

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Теги:
#цена
#нефть
#brent
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